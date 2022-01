Giappone: governo apre reti di trasmissione a stoccaggio di energia da fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende chiedere alle utility energetiche nazionali di aprire le reti di trasmissione allo stoccaggio dell'energia prodotta da fonti rinnovabili di aziende terze, promuovendo così una maggiore e più rapida integrazione sistemica di tali fonti al mix energetico del Paese. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui Tokyo studia di agevolare tal processo sussidiando la metà dei costi legati all'installazione della capacità di stoccaggio. Il governo attingerà ad un bilancio di 13 miliardi di yen (114 milioni di dollari) approvato nel contesto dell'ultima manovra di correzione del bilancio per l'anno fiscale 2021. Lo stoccaggio di energia su vasta scala è essenziale a compensare gli sbalzi di produzione delle fonti energetiche rinnovabili, che per loro natura non sono in grado di fornire l'output costante necessario alle moderne applicazioni economiche. Ad oggi il Giappone chiede già agli operatori di rete di garantire la connessione degli impianti di produzione da fonti rinnovabili; l'assenza di un requisito analogo per i sistemi di stoccaggio costituisce ad oggi un blocco agli investimenti nel campo delle cosiddette energie pulite. (Git)