Quirinale: fonti M5s, nessun commento su possibili candidati, lavoriamo a condivisione

20 luglio 2021

- “È destituito di ogni fondamento qualsiasi riferimento o commento del Movimento 5 stelle a nomi di possibili candidati al Quirinale. Il Movimento sta dialogando per una soluzione condivisa”. E’ quanto precisano fonti del Movimento 5 stelle. Il riferimento è ad alcune indiscrezioni secondo cui, in caso di convergenza di Partito democratico, Italia viva e centrodestra sul nome di Pierferdinando Casini per il Quirinale, il Movimento sarebbe passato all’opposizione. (Rin)