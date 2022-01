Paraguay: ministro Interno denuncia ex presidente Cartes per riciclaggio di denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del Paraguay, Arnaldo Giuzzio, ha sporto denuncia contro l'ex presidente Horacio Cartes per presunto riciclaggio di denaro proveniente da contrabbando, nonché per arricchimento illecito e false dichiarazioni. Lo riferisce il quotidiano "La Nacion". Giuzzio ha presentato la denuncia presso il dipartimento di prevenzione del riciclaggio di denaro e di beni (Seprelad) invece che presso la procura paraguaiana. Il politico ritiene infatti che in questa prima fase l'organismo ministeriale abbia "intelligenze finanziarie" sufficienti per svolgere le relative indagini rapidamente. "Non si tratta di fidarsi o di non fidarsi", ha spiegato Giuzzo, sottolineando che subito dopo "tutti i documenti arriveranno in procura e speriamo che siano all'altezza delle aspettative", ha detto. La denuncia si basa su "forti sospetti" che l'ex presidente del Paraguay abbia riciclato denaro proveniente da attività legate al traffico di droga. Oltre ad alludere ad una "crescita senza precedenti" del suo patrimonio durante la sua amministrazione, Giuzzio ritiene che Cartes abbia omesso nelle sue dichiarazioni alcuni beni che aveva, nonché conti bancari all'estero.(Abu)