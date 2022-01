Perù: governo revoca coprifuoco per evitare folla prima inizio stop circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Perù sospeso l'entrata in vigore del coprifuoco, prevista per domani, giovedì 27 gennaio, per evitare di creare affollamenti sui mezzi pubblici di persone costrette a tornare a casa prima della mezzanotte. "Questa settimana abbiamo avuto più di 350.000 contagi abbiamo pensato che l'istituzione del coprifuoco in una realtà simile avrebbe solo generato aumento della folla di persone nei mezzi di trasporto pubblici per poter rientrare a casa prima di mezzanotte", ha affermato in una pubblicazione su Twitter il ministro della Salute, Hernando Cevallos. Tuttavia, il ministro ha sottolineato che ciò non significa che le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del coronavirus siano allentate, compreso il divieto di organizzare feste e promuovere assembramenti in alcune parti del Perù. Inoltre il governo mantiene l'esigenza per la popolazione oltre i 48 anni di presentare la tessera di vaccinazione con le tre dosi del vaccino per poter accedere nei luoghi pubblici coperti. Nelle ultime 24 ore autorità sanitarie del Perù hanno confermato oltre 26.800 nuovi contagi, che portano il totale da inizio pandemia a tre milioni di casi.(Brb)