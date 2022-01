Quirinale: Conte, centrodestra non risponde e prende tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- “Il centrodestra non ci ha risposto, prende tempo. Stiamo incalzando nell'interesse del Paese”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando ai grandi elettori del partito. “Stiamo sollecitando le forze politiche. il dialogo non si è interrotto. In questo momento - ha aggiunto - dobbiamo dire che nel centrodestra c’è una dialettica e stanno cercando di affinare il confronto interno che al momento non ha offerto una sintesi unitaria. Il mio telefono è pronto a continuare nelle prossime ore il confronto”. (Rin)