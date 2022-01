Usa: assalto Sinagoga, incriminato l'uomo che ha venduto arma ad assalitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo che si ritiene abbia venduto una pistola a Malik Faisal Akram, il cittadino britannico che ha tenuto in ostaggio quattro persone in una sinagoga del Texas all'inizio di questo mese, è stato ufficialmente incriminato a livello federale. Lo ha annunciato il dipartimento di Giustizia, sottolineando che in precedenza non era noto come Akram si fosse procurato la pistola che usava per compiere il suo atto. Henry "Michael" Williams, 32 anni, è stato accusato per “possesso criminale di arma da fuoco”, secondo il comunicato stampa. Williams ha fatto la sua prima apparizione davanti a un giudice nelle scorse ore. Williams avrebbe venduto l'arma ad Akram il 13 gennaio, due giorni prima che il cittadino britannico prendesse in ostaggio quattro persone nella sinagoga della Congregazione Beth Israel nella località texana di Colleyville. Il sospetto avrebbe ammesso davanti agli agenti di aver venduto la pistola ad Akram, che gli avrebbe detto di aver bisogno dell'arma per "intimidire" qualcuno che gli doveva dei soldi. Williams aveva precedenti per aggressione aggravata.(Nys)