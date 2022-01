Costa Rica-Honduras: presidente Alvarado presente a cerimonia insediamento di Xiomara Castro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Costa Rica, Carlos Alvarado, ha annunciato che assisterà alla cerimonia di insediamento della presidente eletta dell'Honduras, Xiomara Castro, che si terrà nello stadio nazionale della capitale Tegucigalpa. "A sostegno del processo democratico della regione il presidente della Repubblica, Carlos Alvarado, viaggerà giovedì 27 gennaio in Honduras per assistere alla cerimonia di insediamento di Xiomara Castro, prima donna eletta come presidente di quel Paese", si legge in una nota ufficiale della presidenza. La delegazione di San José, che farà ritorno in patria sempre nella giornata di giovedì, sarà di alto livello in quanto comprende anche il ministro degli Esteri, Rodolfo Solano. Non sono state rese notte invece eventuali riunioni bilaterali con le delegazioni internazionali presenti. Tra queste quella della vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. (segue) (Mec)