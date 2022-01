Israele-Turchia: “Axios”, in corso negoziati per visita presidente Herzog ad Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Israele e Turchia stanno negoziando i termini per una visita del presidente Isaac Herzog ad Ankara, che potrebbe aver luogo nel prossimo futuro. Lo scrive il sito statunitense "Axios" citando funzionari israeliani. La visita del capo dello Stato ebraico rappresenterebbe un importante passo avanti nelle relazioni tra i due paesi. I rapporti israelo-turchi hanno attraversato una serie di crisi negli ultimi dieci anni, l'ultima nel 2018 quando gli Stati Uniti hanno spostato la loro ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme e la Turchia ha espulso l'ambasciatore israeliano da Ankara. Da quando il presidente statunitense Joe Biden è entrato in carica, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dato segnali che lascerebbero pensare che voglia voltare pagina. Erdogan ha utilizzato una telefonata di congratulazioni dopo l'insediamento di Herzog lo scorso luglio per iniziare a dialogare direttamente con Israele. Da allora i due capi di Stato hanno parlato al telefono tre volte, inclusa una all'inizio di questo mese. Secondo i funzionari israeliani citati da "Axios", Erdogan ha detto a Herzog durante le telefonate che gli sarebbe piaciuto ospitarlo ad Ankara. Ciò ha portato a una discussione interna tra i funzionari della politica estera israeliana sull'opportunità per Herzog di accettare.