Brasile: Lula, avere Alckimin candidato vicepresidente sarebbe "un bene per il Paese" (2)

- Nel corso dell'intervista 'ex presidente Lula ha sottolineato l'importanza della scelta del partito giusto da parte di Alckimin per poter cementare un'alleanza solida tra il Pt e il soggetto politico di cui l'ex Psdb prenderà la tessera (l'inscrizione a un partito è obbligatorio per legge per poter concorrere a qualsiasi incarico elettivo). "È necessario concedergli del tempo per sapere a quale gruppo si unirà. Ha tempo per decidere", ha detto Lula, riconoscendo tuttavia che l'ufficializzazione del ticket con Alchimin dipenda dall'ufficializzazione della sua candidatura alla presidenza. Cosa che dovrebbe accadere tra la fine febbraio e l'inizio di marzo. Lula ha sottolineato che l'ex governatore Alckimin avrebbe un ruolo importante nel suo governo. "Il vicepresidente è molto importante ed è partner della prima ora. Deve essere ombelicamente collegato al presidente. Quando si identifica un vice si instaura un rapporto di fiducia", ha affermato. "Quando prende la sua decisione, prendo la mia decisione. Ci sediamo e parliamo", ha aggiunto. (segue) (Brb)