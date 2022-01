Quirinale: Letta a grandi elettori Pd, dobbiamo essere uniti fra noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- “Vi chiedo uno sforzo in più: i cittadini ci guardano e per questo dobbiamo essere lineari nei comportamenti, uniti tra di noi (la cacofonia delle posizioni non fa bene a nessuno), seri, degni Lo chiedo a maggior ragione a me stesso. Siamo in grado di farlo perché siamo classe dirigente matura”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, parlando nel corso dell’assemblea dei grandi elettori del Partito democratico. (Rin)