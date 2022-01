Usa: “Axios”, Jackson e Kruger i nomi principali per la Corte Suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono due i principali nomi in corsa per la sostituzione di Stephen Breyer, giudice della Corte Suprema che dovrebbe annunciare a breve le sue dimissioni. Secondo il sito statunitense “Axios” si tratta di Ketanji Brown Jackson, giudice afroamericana della Corte d'Appello del Circuito di Washington e di Leondra Kruger, giudice della Corte Suprema della California, anche lei afroamericana. Entrambi i nomi soddisferebbero la promessa del presidente Joe Biden di nominare una donna di colore appena possibile tra i giudici del massimo tribunale statunitense. Jackson è un potente giudice federale con un curriculum di cui i progressisti sentono di potersi fidare. Kruger era un avvocato molto apprezzato e si è guadagnata la reputazione di lavorare bene con i conservatori. Stando alle fonti di “Axios”, le prime voci di corridoio nei circoli legali di area democratica a Washington si sono concentrate intensamente su Jackson e Kruger, ma sicuramente verranno a galla altri nomi mentre il processo effettivo di selezione di un candidato prende il via. Il Senato ha confermato Jackson al suo seggio nel circuito di Dc proprio la scorsa estate con 53 voti a favore e 44 contrari – e questo potrebbe essere uno degli argomenti più forti a suo favore. Ogni democratico l'ha votata sei mesi fa; sarebbe difficile per loro opporsi adesso. Kruger, dal canto suo, ha un curriculum che si adatta perfettamente alle caratteristiche di un giudice della Corte Suprema. Ha lavorato al dipartimento di Giustizia per sei anni durante l'amministrazione dell’ex presidente Barack Obama, discutendo diversi casi proprio davanti alla Corte Suprema.(Nys)