Tim: Labriola presenta linee guida piano 2022-2024 al Cda, prosegue lavoro comitato “ad hoc” su offerta Kkr

- L'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, ha illustrato al consiglio di amministrazione le linee guida del piano industriale 2022-2024, che presenterà il prossimo 2 marzo. Stando al relativo comunicato stampa, Labriola ha evidenziato come sia necessario “intraprendere un percorso di trasformazione delle offerte e dei servizi alle persone e alle famiglie, e sviluppare i servizi alle imprese nell’ambito del cloud, internet of things e sicurezza cyber facendo leva sulle competenze e sul diffuso patrimonio tecnologico del Gruppo, oltre che sullo stretto controllo dei costi e dei risultati operativi”. L'Ad ha anche ha sottolineato l’importanza di assicurare all’infrastruttura di rete una prospettiva industriale di crescita, che sia stabile e duratura nell’interesse di tutti gli stakeholder”. In tale contesto, il Cda ha deciso all’unanimità di dare mandato all’amministratore delegato di esplorare possibili opzioni strategiche mirate a massimizzare la creazione di valore per gli azionisti, con specifico riferimento agli asset infrastrutturali del Gruppo, anche attraverso soluzioni che comportino il superamento dell’integrazione verticale. Il Cda, prosegue la nota, ha preso atto che il comitato “ad hoc”, designato per analizzare la manifestazione di interesse indicativa e non vincolante inviata da Kkr, sta continuando il suo lavoro con gli advisor finanziari del comitato stesso per analizzare la manifestazione e compararla anche con le prospettive del Gruppo e con le alternative strategiche destinate ad esser considerate nel quadro del piano. (Com)