Ecuador: Lasso chiederà adesione all'Alleanza del Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha dichiarato che approfitterà della sua partecipazione al 26mo vertice dei presidenti dell'Alleanza del Pacifico (Ap), in programma il 27 gennaio in Colombia, per proporre l'adesione del suo Paese al gruppo composto da Messico, Colombia, Perù e Cile (all'Ecuador è riconosciuto lo status di osservatore). "Per il nostro governo è una priorità incorporare l'Ecuador nell'Alleanza del Pacifico, un organismo multilaterale che ha prodotto molti benefici per i suoi membri. Stiamo avanzando nell'accordo di libero scambio (Als) con il Messico, che è una condizione essenziale per il riconoscimento dell'Ecuador come membro a pieno titolo dell'Ap. Tuttavia, come osservatori, ci presenteremo e definiremo la posizione del nostro Paese per avanzare verso l'incorporazione", ha affermato il presidente Lasso alla stampa prima di imbarcarsi per la Colombia. Il presidente colombiano Ivan Duque riceverà i suoi omologhi e le delegazioni che li accompagnano a partire da stasera presso la base navale Málaga, a Buenaventura, dove si svolgerà l'intero vertice. (segue) (Brb)