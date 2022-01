Turismo: apprezzamento Garavaglia per apertura corridoi turistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha espresso apprezzamento per la decisione del collega Speranza di firmare una nuova ordinanza che, da febbraio, consentirà ai viaggiatori provenienti dai Paesi dell'Unione l'ingresso in Italia con il solo green pass. "Ma è importante - ha sottolineato Garavaglia - l'apertura di nuovi corridoi turistici con Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (sebbene limitata all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese". "Si possono così ricreare parzialmente - ha concluso - le condizioni di mercato indispensabili per attutire la crisi del settore". (Com)