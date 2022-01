© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Tra gli eventi più significativi di "Memoria genera Futuro" che si svolgeranno in città: Percorsi della memoria, porterà studenti delle scuole medie alla scoperta del quartiere, punto nodale della resistenza romana. Biblioteca Valle aurelia – Ore 10; Incontro Il futuro della memoria durante il quale Lia Levi, testimone e scrittrice che ha vissuto da bambina la guerra e la persecuzione razziale, e Daniele Aristarco, autore di racconti e saggi per ragazzi sulla memoria del fascismo e della seconda guerra mondiale. All'evento parteciperà anche l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. Casa della Memoria e della Storia – Ore 12; Proiezione di Uno specialista – Ritratto di un criminale moderno di Eyal Sivan basato sul testo di Hannah Arendt La banalità del male, realizzato con le riprese originali del processo contro il criminale nazista Adolf Eichmann. A seguire il film d'animazione, Charlotte di Eric Warin e Tahir Rana che racconta la storia vera di Charlotte Salomon. Casa del Cinema e Fondazione Cinema per Roma – Ore 16; Incontro Gli ebrei e la resistenza. Al centro del dibattito il ruolo di combattenti ricoperto da molti ebrei e le loro strategie di resistenza e di salvataggio nei ghetti e dentro e fuori dai campi. Con Amedeo Osti Guerrazzi, Daniele Susini, Giordana Terracina, Liliana Picciotto e Isabella Insolvibile. Saluti di Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah e Andrea Prencipe, rettore dell'Università LUISS Guido Carli. Casa della Memoria e della Storia – Ore 17; La Fondazione Museo della Shoah di Roma organizza un incontro con Edith Bruck, scrittrice e testimone della Shoah, con la partecipazione di Furio Colombo e di Stefano Massini. Presso il Teatro Palladium- Ore 20; Appuntamento musicale con il Pmce – Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretto da Tonino Battista per lo spettacolo gratuito Un arcobaleno teologico: lo strano fascino dell'impossibilità – Presso l'Auditorium Parco della Musica – Ore 21. (segue) (Rer)