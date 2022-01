Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Tredicesimo congresso regionale della Filca Cisl del Lazio. Presso The Hive Hotel in via Torino 6 a Roma - Ore 9:30.- Esperimento di Codacons sulle buche stradali di Roma, “codacons esegue rilevazioni tecniche su vibrazioni”. Tre diversi mezzi percorreranno le vie di Roma per monitorare effetti di buche e dissesti stradali su corpo umano. Capolinea Tram 2 piazzale Flaminia Roma. Appuntamento web - Ore 14- prima lezione della Cattedra "Enrico Fermi" 2021-2022 dell’Università la Sapienza, tenuta dal premio Nobel per la Fisica Serge Haroche, Nobel per la Fisica 2012. Presso l'Aula Amaldi del Dipartimento di Fisica della Sapienza – Ore 14. (Rer)