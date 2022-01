Usa: Casa Bianca, Biden rispetterà promessa su nomina afroamericana a Corte Suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, "certamente rispetterà" la promessa di nominare una donna di colore alla Corte Suprema. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, dopo la diffusione della notizia secondo cui il giudice Stephen Breyer – uno dei tre esponenti progressisti del comitato – si dimetterà dal suo incarico. Psaki ha sottolineato che la Casa Bianca non entrerà nei dettagli su un potenziale processo di nomina fino a quando Breyer non renderà ufficiali i suoi piani, dal momento che finora si tratta solo di indiscrezioni di stampa. “È sempre stata una decisione spettante a qualsiasi giudice della corte suprema se e quando ritirarsi e come annunciarlo. Quindi non avremo ulteriori dettagli", ha detto Psaki all'inizio del suo incontro con i giornalisti. “Il presidente ha dichiarato e ribadito il suo impegno a nominare una donna di colore alla Corte Suprema e certamente lo sosterrà", ha risposto Psaki ad uno dei presenti. Ad un altro giornalista che le ha chiesto se potrebbe essere Kamala Harris a prendere il posto di Breyer, Psaki ha risposto che "il presidente ha tutte le intenzioni, come già detto, di candidarsi per la rielezione e di farlo con la vicepresidente Harris come partner”. La decisione di Breyer di ritirarsi dopo più di 27 anni consente al presidente Biden di nominare un successore che potrebbe servire per diversi decenni. A 83 anni, Breyer è attualmente il membro più anziano della corte. Biden dovrebbe ora agire rapidamente per nominare un successore che possa essere pronto ad entrare in carica quando inizierà il nuovo mandato della Corte, il prossimo 3 ottobre.(Nys)