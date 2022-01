Nicaragua-Honduras: Ortega non assisterà a insediamento di Xiomara Castro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza episcopale dell'Honduras (Ceh) ha rivolto un appello alle parti politiche ad avviare un dialogo per ripristinare "la serenità e la pace" nel Paese in modo da permettere al nuovo governo di avviare il suo mandato. "Negli ultimi giorni abbiamo visto celebrarsi due diverse sedute parlamentari per l'elezione delle autorità dell'Assemblea entrambe con vizi di nullità che mettono a rischio un processo elettorale che si è svolto in pace e nel rispetto della legge", afferma la Ceh in una nota. Il dialogo, afferma la massima istituzione della chiesa cattolica, "dovrà avere come obiettivo la ricerca del maggior bene possibile ed equitativo di tutti gli honduregni e non gli interessi delle persone, di gruppi o partiti". Il comunicato conclude con un netto rifiuto della violenza sia essa verbale o fisica, in quanto "conduce solo all'odio e al dolore". (segue) (Mec)