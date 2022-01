Nicaragua-Honduras: Ortega non assisterà a insediamento di Xiomara Castro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno esortato gli attori politici in Honduras ad astenersi dalla violenza ed evitare una retorica provocatoria alla vigilia dell'insediamento di Xiomara Castro come nuovo presidente del paese, previsto il 27 gennaio. "Chiediamo agli attori politici di mantenere la calma, impegnarsi nel dialogo, astenersi dalla violenza e dalla retorica provocatoria ed esortare i loro sostenitori a esprimersi pacificamente nel rispetto dello stato di diritto", ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ned Price, parlando in conferenza stampa. (segue) (Mec)