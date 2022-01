Quirinale: Conte, per ora nessun nome da votare ma non possiamo escludere svolta domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ora non siamo in condizione di avere un nome da votare, ci saranno evoluzioni, anche notturne”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando ai grandi elettori del partito. “Abbiamo invitato il centrodestra a un confronto, hanno tutta la notte. Non possiamo escludere svolta domani nella trattativa”, ha aggiunto. (Rin)