Milano: Mascaretti (Fd'I), bene arresto della scippatrice della senatrice Cattaneo, ma lo si faccia sempre

- "Mi congratulo con gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato l'arresto della borseggiatrice della senatrice a vita Elena Cattaneo, sono invece perplesso per la dichiarazione dell'assessore alla sicurezza del Comune di Milano che ha esultato chi sgarra paga". Lo afferma Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino. "Le dichiarazioni dell'assessore - prosegue - fanno pensare che la giunta intervenga di corsa quando la vittima è un vip, ma quando quotidianamente milanesi e turisti vengono derubati in metropolitana, sui mezzi pubblici e in stazione centrale, dov'è Granelli? Non sembra esserci la stessa attenzione per le persone normali quando vengono scippate eppure, soprattutto in metropolitana, con tutte le telecamere che ci sono, arrestare i borseggiatori e le borseggiatrici non dovrebbe essere impossibile". "A Granelli che dice chi sbaglia paga solo quando viene arrestata la borseggiatrice di una Senatrice a vita, io dico adottiamo la linea dura e arrestiamoli tutti quelli che sgarrano a Milano, perché tutti i cittadini hanno diritto di essere protetti", conclude Mascaretti.(Com)