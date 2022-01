Nato-Russia: Stoltenberg, consegnate a Mosca proposte scritte in parallelo a Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato ha consegnato alla Russia proposte scritte in parallelo agli Stati Uniti. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa. “La Russia ha tagliato i suoi rapporti diplomatici con la Nato e questo rende il dialogo più difficile”, ha detto. Occorre fare “pieno uso delle comunicazioni militari” e “istituire una hotline civile per un uso emergenziale”. “Siamo pronti ad ascoltare le preoccupazioni russe”, ha detto Stoltenberg, ma occorre che Mosca rispetti “il diritto di ciascuna nazione a scegliere il proprio sentiero”. In tale ottica la Russia dovrebbe “ridurre le sue attività militari” e “ritirare le truppe dall’Ucraina, dalla Georgia e dalla Moldova”, ha dichiarato Stoltenberg. (Beb)