Brasile: conti esteri registrano saldo negativo di 5,9 miliardi di dollari a dicembre

- I conti nelle transazioni correnti in Brasile (acquisti e vendite di beni e servizi e trasferimenti di reddito del paese con altre nazioni) hanno registrato a dicembre 2021 un saldo negativo da 5,9 miliardi di dollari. Lo rende noto oggi, 26 gennaio, la Banca centrale (Bc) brasiliana sottolineando che lo stesso mese del 2020 era stato registrato un deficit da 8,5 miliardi di dollari. Considerando il dato di dicembre, il Brasile chiude il 2021 con un deficit da 28,1 miliardi di dollari, pari all'1,75 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). Nel 2020 il saldo era stato negativo per 24,5 miliardi (pari all'1,69 per cento del Pil). (segue) (Brb)