Brasile: conti esteri registrano saldo negativo di 5,9 miliardi di dollari a dicembre (2)

- In particolare la bilancia commerciale brasiliana ha registrato nel mese di dicembre un surplus di 2,7 miliardi di dollari, in crescita rispetto allo stesso mese del 2020, quando aveva registrato un deficit da 1,9 miliardi di dollari. Lo scorso mese il Brasile ha esportato beni per un valore di 24,6 miliardi di dollari, in aumento del 32,2 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Quanto alle importazioni, queste hanno totalizzato 21,9 miliardi di dollari, valore superiore del 6,7 per cento rispetto a quello registrato nello stesso mese del 2020. Complessivamente nel 2021 le esportazioni hanno raggiunto i 283,3 miliardi di dollari, in aumento del 34,7 rispetto ai 210,7 miliardi del 2020. Il Paese ha importato beni per 247,6 miliardi di dollari, in aumento del 38,9 per cento rispetto ai 178,3 milioni del 2020. (segue) (Brb)