Roma: Paolantoni (Fipe) su "malamovida", per colpa degli abusi paga chi è in regola

- "Su quanto abbiamo appreso oggi dagli organi di stampa sull’ipotesi di inasprimento delle sanzioni per arginare la movida selvaggia bisogna ragionare con attenzione". E' quanto dichiara in una nota il presidente di Fipe Confcommercio Sergio Paolantoni. “La principale causa della malamovida - prosegue Paolantoni - è la vendita degli alcolici anche ai minori da parte dei mini market e degli alimentari che rischiano solo sanzioni amministrative al contrario dei pubblici esercizi che subiscono anche risvolti penali. Fattispecie analoga a quella delle osp: per colpa degli abusivi paga chi è in regola e rispetta le leggi. Basta quindi -conclude il presidente di Fipe Roma - alla vendita degli alcolici dopo le 20, sarebbe invece opportuna solo la somministrazione presso i pubblici esercizi”. (Com)