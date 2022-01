Ucraina: Blinken, cittadini Usa considerino seriamente possibilità di lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti invitano i cittadini americani in Ucraina a lasciare il Paese con i voli commerciali o privati ancora disponibili. Lo ha detto il segretario di stato Usa Antony Blinken, parlando in un punto stampa. “Il nostro messaggio a tutti gli americani in Ucraina è di considerare seriamente la possibilità di lasciare il Paese usando voli commerciali o altre opzioni private di trasporto, che sono ancora disponibili”, ha detto Blinken, chiarendo che l’ambasciata Usa nel Paese “rimarrà aperta”. (Nys)