Ucraina: Stoltenberg, schieramento truppe anche in Bielorussia non aiuta a sopire timori

- L’accumularsi di truppe russe ai confini dell’Ucraina non aiuta a sopire i timori della Nato. Lo ha detto il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa. “La Russia continua il suo build up militare” e “ci sono truppe anche in Bielorussia”, ha spiegato. “Migliaia di truppe, centinaia di aerei e sistemi di difesa”, la cui presenza è apparentemente giustificata da esercitazioni, “ma sono truppe molto capaci” e “non c’è trasparenza sul loro dispiegamento”, ha affermato Stoltenberg. Tutto questo “aggrava le preoccupazioni e le tensioni” e “non mostra alcuna de-escalation”. “La Nato è un’alleanza difensiva ma non intende cedere a compromessi sui principi”, ha spiegato Stoltenberg. “Ogni Paese ha il diritto di scegliere il suo percorso, occorre rispettare il diritto all’autodeterminazione”, ha continuato. (Beb)