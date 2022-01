Ucraina: Della Vedova a “Nova”, ad ambasciatore Melnyk ribadito sostegno Italia a sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- L’Italia ribadisce il suo impegno, assunto e sempre mantenuto in seno all’Unione europea e alla Nato, al rispetto del principio di integrità territoriale e sovranità dell’Ucraina. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova, a margine dell’evento organizzato oggi dal Centro studi americani incentrato proprio sulla crisi in corso al confine fra Russia e Ucraina. Della Vedova ha commentato il suo incontro odierno alla Farnesina con l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, cui ha ribadito “al contempo la nostra idea comune interna all’Ue, secondo cui l’obiettivo principale è quello della de escalation, cioè evitare che la situazione già critica possa peggiorare e diventare drammatica”.(Res)