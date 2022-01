Pnnr: Serracchiani-Fragomeli (Pd), bene i 905 milioni per rigenerazione urbana, premiata iniziativa dem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- I 905 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per la rigenerazione urbana nell’ambito del Pnrr è un significativo risultato raggiunto grazie al lavoro del Pd che si è fatto carico della richiesta dei comuni del Nord, in gran parte esclusi dal finanziamento. Lo dichiarano Debora Serracchiani, capogruppo Pd, e Gian Mario Fragomeli, capogruppo Pd commissione Finanze. "Il Pd - proseguono - ha presentato numerosi emendamenti al decreto Milleproroghe dove, con ogni probabilità, saranno assegnate le risorse aggiuntive. Soldi che andranno a finanziare progetti di riqualificazione urbana per combattere il degrado e rendere più vivibili le nostre periferie".(Rin)