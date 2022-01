Ue-Sahel: Borrell, siamo partner affidabile e impegnato nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea resta impegnata nel Sahel, in quanto è un partner affidabile e di lunga data per la regione. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in una dichiarazione dopo l'incontro ministeriale tra Unione europea e G5 Sahel. "Ho incontrato i ministri di Mali, Mauritania, Niger e Ciad: quattro Paesi del Sahel. A causa della mancanza di un accordo tra i Paesi del Sahel riguardo la partecipazione alla riunione ministeriale, la presidente del Ciad, dopo essersi consultata con le controparti e in accordo con noi, ha deciso di posticipare la riunione fino a quando ci saranno le condizioni necessarie", ha spiegato Borrell. L'Alto rappresentante ha dichiarato di avere avuto "discussioni franche" con i ministri. "Questa serie di incontri mi ha permesso di fare il punto sulla situazione molto preoccupante del Sahel, specialmente dopo gli ultimi avvenimenti di Burkina Faso e Mali e sulla minaccia che si allarga verso i Paesi vicini", ha spiegato Borrell. (segue) (Beb)