Ue-Sahel: Borrell, siamo partner affidabile e impegnato nella regione (2)

- "Con ognuno il mio messaggio è stato, spero, molto chiaro: l'Ue resta impegnata nel Sahel. Siamo un partner affidabile e di lunga data", ha detto. "Le persone hanno bisogno urgente di sicurezza, aiuto umanitario e di prospettive sociali ed economiche", ha aggiunto Borrell. "L'impazienza sta crescendo e prima o poi queste fragilità alimenteranno i movimenti terroristi contro cui combattiamo e che rappresentano una minaccia per tutti", ha proseguito l'Alto rappresentante. Ma il livello esteriore "non basta", ha spiegato Borrell. "La prima responsabilità sta nelle autorità dei Paesi del Sahel. Sta a loro trovare risposte ai cittadini dispiegando i servizi essenziali pubblici sul territorio", ha specificato l'Alto rappresentante. "In linea con la dichiarazione del Cedeao, ho ricordato la nostra maggiore preoccupazione, dopo il dispiegamento di mercenari russi in Mali" e i rischi collegati per i civili. "I metodi di questi gruppi sono incompatibili con i nostri sforzi collettivi per la sicurezza e lo sviluppo", ha proseguito Borrell. (segue) (Beb)