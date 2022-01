© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aeroporti di Roma informa che lo scalo di Ciampino è momentaneamente chiuso a causa dell'uscita di pista di un piccolo aereo taxi in fase di atterraggio. Tutti i passeggeri e l'equipaggio sono illesi. Le operazioni di rimozione del velivolo sono già iniziate e l'aeroporto tornerà operativo non appena la pista sarà liberata. (Com)