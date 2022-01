Ecuador: Lasso chiederà adesione all'Alleanza del Pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Lasso parteciperà a Cartagena de Indias, sempre in Colombia, anche al terzo vertice dei presidenti del forum per il Progresso del sud America (Prosur). Durante la riunione i capi di stato adotteranno la Dichiarazione congiunta del Forum attraverso la quale vengono evidenziati gli impegni in materia di cooperazione regionale, ambiente, salute, sicurezza e transito delle persone. Nella stessa riunione, i ministri degli Esteri dell'Ecuador, Juan Carlos Holguín, e del Cile, Andres Allamand, dovrebbero firmare l'accordo sul trasporto aereo tra i due Paesi, che sostituisce l'accordo firmato nel 1957 e offre nuove opportunità commerciali per entrambi i paesi. (segue) (Brb)