© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e Alessio D’Amato, Assessore regionale alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria partecipano all’inaugurazione del centro vaccinale pediatrico anti-covid all’Auditorium Parco della Musica. Partecipano all’evento Angelo Tanese, Direttore Generale dell’ASL Roma 1 e Daniele Pitteri, Amministratore delegato · Fondazione Musica per Roma - Auditorium Parco della Musica. L’evento si svolge a Roma, Auditorium Parco della Musica – Viale P. De Coubertin, 30 - Ore 10:30.- L'assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, partecipa all'inaugurazione del murale dedicato a Lando Fiorini e realizzato dalla Fondazione Roma Cares della As Roma su un edificio Ater in largo Evangelista Torricelli 1 - Ore 12. (segue) (Rer)