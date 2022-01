Roma: D'Amato (Regione Lazio), bene Gualtieri progressista dell'anno, ora avanti cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono felice per l'importante riconoscimento per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato commentando il riconoscimento assegnato dalla Fondazione per gli studi progressisti (Feps) che ha nominato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "Persona progressista dell'anno". "La Capitale è stata la prima città europea ad incontrare il Covid esattamente due anni fa. Ora bisogna lavorare per guidare il cambiamento e per ridurre le diseguaglianze che la pandemia ha amplificato - aggiunge D'Amato -. Il sindaco Roberto Gualtieri ha tutta l'autorevolezza per portare avanti questa sfida".(Com)