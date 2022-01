Artico: Frattini (Sioi), Occidente preservi logica costruttiva nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- E’ nostro compito, come Occidente, monitorare affinché la collaborazione nell'Artico non diventi un “cavallo di Troia” per sfuggire alla logica costruttiva che fino ad ora ha prevalso. Lo ha detto il presidente della Società italiana per l'organizzazione internazionale (Sioi), Franco Frattini, intervenendo al forum transatlantico sulla Russia al Centro studi americani di Roma. In questa situazione, secondo Frattini, “l’importanza è capire noi europei che contributo possiamo dare allo sviluppo” dell’Artico ed in questo senso rimane fondamentale il rafforzamento delle politiche di sicurezza e difesa comune dell'Ue che siano “complementari e non alternative alla Nato”. “Nel Consiglio artico – ha spiegato Frattini - fino ad ora ha prevalso una linea di cooperazione e confronto, non di contrasto, su come meglio utilizzare le risorse”. A suo modo di vedere, i membri del Consiglio artico, su tutti Stati Uniti e Canada, hanno sempre avuto il compito di monitorare che le tematiche dell’energia, della protezione ambientale, degli equilibri per le popolazioni che vivono nell’area, non si trasformino in questioni di interesse geostrategico per potenze come Cina o Russia in una “lenta infiltrazione volta ad occupare i gangli del dominio geostrategico dell’Artico". Ad esempio, ha proseguito, “vediamo le dichiarazioni della Federazione Russa” a favore di un impegno maggiore della comunità internazionale a sostegno della transizione ecologica, ma “abbiamo visto una maggiore serie di dubbi” da parte di Pechino nel “partecipare con forza ad un programma di attivo contributo alla riduzione dei gas serra nell’atmosfera”. (Res)