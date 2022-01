Bulgaria: ministro Difesa, nessun soldato bulgaro parteciperà a un conflitto in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun soldato bulgaro parteciperà a un conflitto o a operazioni sul territorio dell’Ucraina o di un altro Paese senza una decisione dell’Assemblea nazionale. Lo ha detto il ministro della Difesa, Stefan Janev, informando i deputati della posizione di Sofia in merito alle tensioni tra Ucraina e Russia. Non ci sono piani per la difesa del territorio nazionale o di partecipazione delle truppe nazionali a operazioni al di fuori della Bulgaria, ha spiegato Janev. (Seb)