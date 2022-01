Regno Unito: fonti stampa, uscita rapporto su feste a Downing Street rimandata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uscita del rapporto sulle feste tenute a Downing Street nonostante le restrizioni anti Covid verrà rimandata di un altro giorno. Come ha riferito l'emittente "Sky News" sulla base delle sue fonti governative, il rapporto di Sue Gray non è stato ancora consegnato all’esecutivo britannico e nel frattempo la Camera dei Comuni ha ormai concluso le sue attività giornaliere. Secondo quanto si apprende, Gray ha sottoposto il rapporto agli avvocati e alla polizia per assicurarsi che possa essere pubblicato per intero. Nel frattempo, il premier Boris Johnson ha promesso di fare una dichiarazione e rispondere alle domande alla Camera dei Comuni dopo che il rapporto Gray sarà stato reso pubblico. (Rel)