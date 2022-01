Regno Unito: Covid, supermercati Sainsbury's chiederanno a clienti di continuare a indossare mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di supermercati britannica Sainsbury's continuerà a chiedere ai clienti di indossare mascherine anti Covid nonostante la fine delle misure restrittive del cosiddetto "Piano B". Lo ha riferito l'emittente "Sky News". L'obbligo di mascherina, secondo quanto annunciato dal governo, sarà rimosso domani. Tuttavia, un portavoce di Sainsbury's ha fatto sapere che l’azienda chiederà ai clienti e al personale in Inghilterra di "continuare a indossare una mascherina nei negozi se hanno la possibilità di farlo". In Scozia e Galles le mascherine restano tuttora obbligatorie in tali circostanze. Il governo ha comunque consigliato ai cittadini di continuare a indossare la mascherina nei luoghi chiusi o affollati. (Rel)