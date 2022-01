Iran-Qatar: ministro degli Esteri Al Thani in visita a Teheran domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani si recherà domani in Iran per colloqui con l’omologo Hossein Amirabdollahian. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. L’annuncio della visita giunge dopo che ieri sera i due responsabili della diplomazia hanno avuto una conversazione telefonica durante la quale hanno sottolineato la necessità di rafforzare la diplomazia e il dialogo nella risoluzione delle crisi regionali. La visita del ministro degli Esteri del Qatar precede di pochi giorni la missione negli Stati Uniti dell’emiro Tamim bin Hamad Al Thani in programma per il prossimo 31 gennaio, durante la quale incontrerà il presidente Joe Biden. Tra gli argomenti al centro degli incontri tra Biden e Al Thani, la crisi energetica che sta interessando anzitutto l’Europa e il rilancio dell’accordo sul nucleare iraniano, in particolare dopo l’apertura di Teheran a possibili colloqui diretti con gli Stati Uniti.(Res)