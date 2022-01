Trasporto aereo: dimostratore tecnologico Airbus C295 di Clean Sky 2 fa il suo volo inaugurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dimostratore tecnologico Airbus C295 FTB2 (Flight Test Bed 2) ha completato con successo il suo primo volo dalla Final Assembly Line di Siviglia. Lo ha reso noto un comunicato di Airbus. Il velivolo inizia ora una campagna di volo allo scopo di testare la nuova ala semi-morfica, un nuovo sistema di controllo di volo e un'antenna di comunicazione satellitare integrata nella fusoliera dell'aeromobile. "Il primo volo del C295 FTB2 è una pietra miliare, un importante passo avanti nel programma, dopo il successo dell'integrazione delle nuove strutture aeree, dell'accensione e dei test a terra. Qualche anno fa questo programma era solo il sogno di un futuro più sostenibile per l'aviazione. Oggi siamo alla fase finale e finalmente lo abbiamo fatto volare" ha dichiarato Francisco Javier Sanchez Segura, Executive Vice President Engineering di Airbus Defence and Space. Basato sull'Airbus C295, il Flight Test Bed 2 è un dimostratore in volo dello European Clean Sky 2 (CS2) e del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 della UE, finalizzato a testare le tecnologie per i futuri velivoli regionali multimissione di CS2. (segue) (Com)