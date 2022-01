Trasporto aereo: dimostratore tecnologico Airbus C295 di Clean Sky 2 fa il suo volo inaugurale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modifiche includono nuovi materiali e tecnologie progettati per ottenere una riduzione delle emissioni di rumore, CO2 e NOx. Applicando queste tecnologie in una futura configurazione regionale multimissione, sarà possibile ottenere fino al 43 per cento di riduzione di CO2 e fino al 70% di NOx in una tipica missione di ricerca e salvataggio di 400 miglia nautiche, così come il 45 per cento in meno di rumore in fase di decollo. Le principali modifiche del velivolo sono una nuova ala semi-morfica ad alta efficienza, nuove winglet dinamiche e un'antenna SATCOM a schermo piatto integrata nella parte superiore della fusoliera. Inoltre, i controlli di volo innovativi per le superfici di controllo primarie, inclusi alettoni, flap e flap con una migliore aerodinamica, sono in grado di regolare in volo e contribuiscono a un sistema di sollevamento elevato più efficiente. Il nuovo sistema di controllo del volo sfrutta i sistemi di controllo digitale per ottimizzare la forma aerodinamica dell'ala in volo, mentre un nuovo flap multifunzionale è stato completamente ridisegnato e comprende linguette del flap nel bordo d'uscita controllate da attuatori elettromeccanici. (segue) (Com)