Trasporto aereo: dimostratore tecnologico Airbus C295 di Clean Sky 2 fa il suo volo inaugurale (3)

- I vantaggi si estendono anche al processo di produzione, non da ultimo con l'uso di materiali avanzati e lavorazioni che vanno dall'uso di Scalmalloy e produzione additiva, a un nuovo metodo di assemblaggio per le strutture aeronautiche dell'ala. Un approccio di assemblaggio one-shot è stato utilizzato per la nuova winglet composita e la linguetta dell'ala, passando dall'approccio convenzionale delle nervature a una scatola di torsione integrata a più longheroni. Infine, sono stati utilizzati metodi jig-less per l'assemblaggio di flap e alettoni. Ne consegue che il C295 FTB2 porta miglioramenti non solo agli aspetti puramente operativi del velivolo, ma aiuta a introdurre nuovi miglioramenti nel processo di progettazione e produzione. (Com)