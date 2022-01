Ucraina: Michel, situazione di estrema preoccupazione ed è essenziale unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare la situazione in Ucraina è essenziale che l'Unione europea sia unita. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa a Vienna con il cancelliere federale austriaco, Karl Nehammer. Il secondo tema su cui Michel si è soffermato è quello della crisi al confine tra Ucraina e Russia. "E' essenziale per l'Ue essere impegnata nell'unità che presuppone diaologo, fiducia, ascolto reciproco, lavoro d'insieme", ha detto Michel. "Ci interessa esprimere l'esigenza di sicurezza e stabilità" e la situazione in Ucraina "è di estrema preoccupazione". Michel ha evidenziato i due livelli per affrontare il problema. "Il primo punto è la forza della diplomazia", ha detto. Ma "dobbiamo essere uniti e pronti nel caso di aggressione e stabilire misure restrittive con conseguenze severe", ha specificato Michel. "Non lo vogliamo, ma vogliamo essere fermi per la difesa della sicurezza e della stabilità" e quindi "useremo la diplomazia, ma anche la forza, la fermezza, nell'unità europea" dei Ventisette "e con i partner con cui condividiamo la stessa visione su questo tema", ha concluso. (Geb)