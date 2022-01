© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro francese delegato alle piccole e medie imprese, Jean-Baptiste Lemoyne, ha annunciato un "aiuto finanziario eccezionale" per i lavoratori indipendenti colpiti dalla crisi del coronavirus. Il governo francese creerà un dispositivo "di sicurezza per gli indipendenti che hanno lavorato poco o per niente a causa delle restrizioni sanitarie", ha detto Lemoyne, secondo quanto riferisce la stampa francese. (Frp)