Quirinale: Ferrara (M5s), Casellati? No grazie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Grazie alla fermezza del presidente Giuseppe Conte è stata sventata la candidatura di Silvio Berlusconi, ma in queste ore il centrodestra ci ritenda puntando su Maria Elisabetta Alberti Casellati. Voci a suo favore sostengono che si eleggerebbe una donna superpartes. Sarebbe auspicabile avere una donna, ma il genere non può essere l’unico metro di giudizio da usare in maniera strumentale". Lo scrive su Facebook Gianluca Ferrara, vicepresidente del gruppo M5s al Senato. "Il M5s - prosegue - non può portare al Quirinale una persona che rappresenta l'antitesi della nostra storia, delle nostre battaglie, dei nostri valori. Non volevamo come presidente della Repubblica Berlusconi e non possiamo votare un personaggio che ha partecipato alla marcia sul Tribunale di Milano contro il processo Ruby e contro la magistratura, che ha fortemente sostenuto le leggi ad personam di Berlusconi e che, alla presidenza del Senato, ha sovente difeso i privilegi della casta, dai vitalizi ai voli di Stato ad uso privato. La realtà - prosegue - è che il Paese si trova in piena emergenza sanitaria ed economica e i partiti hanno il dovere di correre e non frenare sperando di eleggere un proprio candidato su cui rivendicare la vittoria politica. Queste logiche anacronistiche vanno superate e serve lavorare celermente per un candidato di alto profilo su cui possa convergere il numero maggiore di consensi. Ora non si può più perdere tempo".(Rin)