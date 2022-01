Usa-Kuwait: Blinken incontra ministro Esteri kuwaitiano Al Sabah, focus su Iran e relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti apprezzano il sostegno del Kuwait per un rilancio dell’accordo sul nucleare iraniano. Parlando in una conferenza stampa congiunta durante la visita del ministro degli Esteri kuwaitiano a Washington, Ahmad Nasser al Mohammed Al Sabah, Blinken ha affermato di aver discusso in merito alla questione iraniana, precisando che il Piano globale d’azione congiunto (Jcpoa) firmato nel 2015 è "il modo più efficace per garantire che l'Iran non possa sviluppare un'arma nucleare". "Siamo molto grati per lo stretto coordinamento del Kuwait attraverso organismi come il gruppo di lavoro del Consiglio di cooperazione del Golfo sull’Iran, dove abbiamo una posizione condivisa contro le azioni destabilizzanti di Teheran nella regione", ha affermato il segretario di Stato. Blinken ha ringraziato il Kuwait per aver contribuito a "ridurre significativamente la minaccia che Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell’Iraq e del Levante) rappresenta per la sicurezza internazionale, anche se rimaniamo molto vigili sulla minaccia in corso". Blinken ha anche affermato che il paese del Golfo è stato al fianco degli Stati Uniti durante l'evacuazione dall'Afghanistan nell'agosto 2021. "Grazie all'aiuto del Kuwait, migliaia di persone sono riuscite a salvarsi e le famiglie afgane hanno potuto iniziare una nuova vita”, ha dichiarato Blinken. "Questo è stato un segnale della generosità del Kuwait e del suo impegno per l'umanitarismo e la stabilità internazionale", ha aggiunto. Da parte sua, il ministro degli Esteri kuwaitiano ha ringraziato l'impegno degli Stati Uniti per la stabilità e la sicurezza del Kuwait e della regione. "Gli Stati Uniti e il Kuwait sono partner solidi, grandi amici e apprezziamo questa partnership storicamente forte", ha affermato il ministro. "Siamo partner nella lotta al terrorismo dopo l'11 settembre e siamo stati anche partner nella liberazione dell'Iraq", ha affermato.(Nys)