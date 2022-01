© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha prorogato le misure anti Covid che prevedono una capienza del 75 per cento per gli eventi sportivi all'aperto e del 50 per cento per i luoghi chiusi. Lo ha annunciato la ministra della Salute, Carolina Darias, durante la conferenza stampa dopo il Consiglio interterritoriale con le regioni. (Spm)