Ucraina: Della Vedova, dialogo con la Russia tenendo fermi i principi

21 luglio 2021

- Il dialogo rimane fondamentale mentre l’Europa e l’Occidente si trovano spinti da Mosca sempre più marcatamente in una fase di confronto. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, intervenendo in conclusione del forum transatlantico sulla Russia al Centro studi americani di Roma. Il sottosegretario agli Esteri ha individuato “una duplice dinamica” che caratterizza le sfide alla sicurezza poste dalla Russia sul fianco Est della Nato. “La prima ambizione russa è quella di ricreare le sfere di influenza”, ha detto Della Vedova sottolineando “che a nostro avviso non devono tornare e non possono tornare". “L’altra dinamica”, secondo il sottosegretario, “è quella orientata a colmare i vuoti” là dove le controparti occidentali sembrano “lasciare spazi” o dove prevale il caos. Le due dinamiche, a suo modo di vedere, “sono accomunate da un unico obiettivo di fondo”, ovvero “segnalarci che la Russia c’è e che ha ritrovato una forte capacità di incidere sulle dinamiche regionali e globali” sfruttando in particolare la leva energetica. (segue) (Res)