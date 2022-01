Ucraina: Della Vedova, dialogo con la Russia tenendo fermi i principi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Della Vedova, bisogna pertanto riconoscere il ruolo di Mosca ma facendo sempre presenti i “principi fondamentali condivisi” che la stessa Russia “ha accettato volontariamente”. Il sottosegretario ha auspicato quindi un “dialogo costruttivo” che si muova “entro perimetri concordati”, mentre muoversi al di fuori di tale logica non può che suscitare dure reazioni nella comunità internazionale che crede fermamente nei valori condivisi. “La sicurezza dell’Ucraina è la sicurezza dell’Europa”, ha sottolineato Della Vedova assicurando che l’Italia lavora insieme all’Ue ed alla Nato per una de-escalation delle tensioni. Secondo il sottosegretario, dalla risposta dell’Ue ne vale anche l’effettività dell’autonomia strategica mentre l’Italia e l’Europa continuano a guardare agli Usa come principale alleato. Della Vedova ha rinnovato infine il sostegno all'attuazione degli accordi di Minsk e agli sforzi del Formato Normandia, evidenziando al contempo "l'importanza del dialogo tra Ue e Mosca" per trovare, "senza arretramenti" sui valori e sui principi, "terreno comune di collaborazione". (Res)